朱紅：恒指萬八點徘徊，留意恒指購17631/沽17632

如看好恒指，可留意恒指牛證65425)，收回價17400點，今年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52083)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿6倍。

騰訊控股00700)總裁劉熾平表示，正在採取多項舉措發展AI人工智能，在開放基礎大模型方面目前進展非常順利，已經開始在內部不同使用場景中測試其基礎模型，包括騰訊雲、金融、科技、遊戲部門等，計劃於今年稍後時間發表。騰訊股價續受制於10天線，跌至325元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19121)，行使價398元，24年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

據報道，內地母嬰護理公司Saint Bella考慮最早於明年在香港上市;另外，據悉內地私營總承包建築企業中深建業建設亦再度向聯交所遞交主板上市申請。港交所00388)表現持續偏軟，跌至292元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

人民銀行指出，金融周期和經濟周期往往不完全同步，銀行信貸風險暴露需要一段時間，相信會有一定的財力準備和風險緩衝，並強調商業銀行盈利狀況也會隨著經濟周期波動，應該理性看待。內銀股普遍靠穩，建設銀行00939)一度反彈至4.16元，其後在約4.1元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證18291)，行使價4.91元，今年12月到期，實際槓桿13倍。

人民銀行發布貨幣政策執行報告，指將更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。內險股走勢反覆，中國平安早段反彈至47.5元後遇沽壓，回落至45.5元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證63876)，收回價60元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

國際油價高位整固，石油股逆市靠穩，中國石油00857)股價於50天線見支持，持續在約5.62元水平整固。如看好中石油，可留意中油認購證16240)，行使價6.01元，今年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意中油牛證51262)，收回價5.2元，24年3月到期，實際槓桿9倍。

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