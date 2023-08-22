朱紅：恒指持續偏軟，留意恒指牛52184/熊52186

如看好恒指，可留意恒指牛證52184)，收回價17000點，24年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52186)，收回價18600點，24年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿6倍。

恒指公司公布季檢結果，騰訊控股00700)於恒指比重將由8.43%下調至8%，騰訊股價續偏軟，曾低見318元，再創超過兩個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19121)，行使價398元，24年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，8月份內地多家車企通過限時優惠等方式開啟新一輪的降價，而之前一直沒有降價考慮的理想汽車據報亦準備開始減價。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價連日下跌，曾低見217.2元，再創4個月新低。如看好比亞迪，可留意比迪牛證58002)，收回價199.8元，今年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)公布業績後，被多家券商下調目標價及調低盈利預測，公司股價持續下跌，曾低見281.4元，創超過一個月新低。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

金融監管總局發布2023年第二季保險業主要監管指標數據，上半年保險公司原保險保費收入3.2萬億元人民幣，同比增長12.5%；提供風險保障金額6930萬億元；新增保單件數337億件，同比增長39.4%。內險股普遍偏軟，中國平安02318)曾跌至43.5元，再創今年以來新低。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證63876)，收回價60元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

市場關注沙特及俄羅斯減少原油出口，國際油價高位整固，石油股表現靠穩，中國石油00857)股價受制於50天線，回落至5.5元水平徘徊。如看好中石油，可留意中油認購證16240)，行使價6.01元，今年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意中油牛證51262)，收回價5.2元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

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