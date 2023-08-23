朱紅：恒指低位反彈，留意恒指牛65425/熊52344

如看好恒指，可留意恒指牛證65425)，收回價17400點，今年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證17631)，行使價20900點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52344)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿6倍。

國務院總理李強主持專題學習，表示要促進數字技術和實體經濟深度融合，不斷做強做優做大數字經濟，更好助力經濟總體回升向好，統籌發展和安全，著力打好關鍵核心技術攻堅戰。科技股普遍向好，騰訊00700)於250天線見支持，低位反彈至約320元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

全國最大、全球排名第四的綜合快遞物流集團順豐控股向港交所00388)提交上市申請書，早前媒體報道，其集資額介乎20億至30億美元。港交所表現靠穩，於年內低位反彈，在約285元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

工信部公布，1-7月份電信業務收入累計完成10056億元人民幣，同比增長6.2%，按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長16.8%。電訊股普遍上升，中國移動00941)股價重越20天線，升至約65元水平整固。如看如中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿10倍。

吉利汽車00175)公布，中期純利15.71億元人民幣，按年升1.2%;上半年集團完成的總銷量達69.4萬部，按年增長13%，銷售表現基本符合管理層的預期。公司股價績後靠穩，在約9.26元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意吉利牛證63071)，收回價8.68元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

本地媒體報道，當局正制訂搞活夜市方案，初步有意提議延長商場營業時間，整個推廣夜經濟活動計劃在中秋節之後起動，跨越國慶再繼續一段時間。本地商場地產股普遍靠穩，領展00823)股價變動不大，續於近年低位約37.5元水平徘徊。如看好領展，可留意領展認購證19120)，行使價46.88元，24年4月到期，實際槓桿10倍。

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