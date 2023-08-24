朱紅：恒指一度重上萬八點，留意恒指購19371/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證65425)，收回價17400點，今年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52344)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

騰訊視頻旗下的企鵝影視與電視廣播簽署合作框架協議，就影視劇集聯合製作及授權展開深度合作，發揮雙方優勢，進一步拓展港產電視劇場新渠道。騰訊00700)股價變動不大，續於250天線約318元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

財政司司長陳茂波指出，目前香港證券市場市值佔國家的GDP約27%，加上深交所和上交所則合共佔國家GDP的大概96%，而美國紐約證交所和納斯達克交易所的市值合計大概是美國GDP的170%；加上國家的經濟仍持續以較快速度發展，香港證券市場未來的發展空間還是很大。港交所00388)表現持續偏軟，續於約280元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

百度09888)公布第二季度淨利潤51.1億人民幣，按年升43.3%，經調整淨利潤按年增44%至約80億人民幣，勝市場預期，另外營業收入、核心收入數字均勝於預期。百度績後表現向好，曾反彈逾5%高見130元。如看好百度，可留意百度認購證17496)，行使價140.1元，今年11月到期，實際槓桿6倍。

工信部公布1-7月份電信業務收入和業務總量平穩增長，5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設穩步推進，網絡連接用戶規模持續擴大。電訊股表現靠穩，中國移動00941)續沿20天線整固，在約65元附近徘徊。如看如中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿11倍。

吉利汽車00175)表示，公司始終堅持不打價格戰，但要通過提升產品的質量和技術水平，以提升消費者的獲得感和價值感。吉利表現靠穩，續於約9.2元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意吉利牛證63071)，收回價8.68元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

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