朱紅：恒指反彈至10天線，留意恒指購19371/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證52654)，收回價17700點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52185)，收回價18800點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

騰訊控股00700)有份投資的途虎養車據報通過香港上市聆訊，正評估市場興趣，公司主要業務為提供輪胎及零件安裝、汽車保養、維修及美容等服務，計劃以同股不同權架構上市。騰訊表現向好，回升至10天線約326元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，將繼續與內地按步推動各項互聯互通計劃的擴容和優化安排，例如進一步優化股票通和債券通，以及增加海外投資者風險管理工具的選擇，為香港資本市場持續注入新動力。港交所00388)股價反彈，重上290元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)於周四24日)公布中期業績，市場預期受惠於線下服務業務復甦，公司即時配送業務增長穩健及到店業務呈增長。美團股價績前向好，曾升逾7%高見140.4元，其後在約137.5元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證18073)，行使價160.1元，24年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

芯片股普遍向好，中芯國際00981)股價重越10天線，曾高見18.22元，其後在約18元水平好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

據內媒報道，吉利汽車00175)旗下高端智能品牌極氪科技，擬在8月底開啟新一輪投資者會議，並計劃在未來的首次公開發行中募集約10億美元資金。吉利股價一度反彈高見9.61元，唯受制於10天線，升幅收窄至在9.5元水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意吉利牛證63071)，收回價8.68元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。