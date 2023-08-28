朱紅：恒指續於萬八點爭持，留意恒指牛52183/熊52344

如看好恒指，可留意恒指牛證52183)，收回價17500點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52344)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)旗下國際遊戲業務品牌Level Infinite於2023德國科隆國際遊戲展舉辦首個品牌發布會，並展示《刺客信條：Jade》、《暗區突圍國際版》、《重生邊緣》等15款新遊戲。騰訊股價續受制於10天線，在約322元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)子公司平安銀行中期盈利253.9億元人民幣，升14.9%。平安則將於周二29日)公布中期業績，此前公司好倉連日錄得資金流入，平安股價靠穩，在約44.5元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，24年7月到期，實際槓桿3倍。

比亞迪01211) 個性化品牌方程豹品牌首款車型「豹5」在成都國際車展正式開啟盲訂，售價為30萬元-40萬元人民幣，而方程豹將採用直營模式，年內將覆蓋覆蓋一線、二線等60座城市。比亞迪表現靠穩，續於250天線約225元附近好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪牛證59713)，收回價210元，今年11月到期，實際槓桿10倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)公布，中期純利80.46億元人民幣，轉虧為盈; 第二季收入及經調整溢利均勝市場預期，分別為678.65億元及76.60億元。美團股價績後下跌，一度低見130.2元，其後在10天線約132元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證18073)，行使價160.1元，24年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

中國海洋石油00883)與新加坡蘭亭能源通過上海石油天然氣交易中心國際LNG交易系統，日前達成一船以人民幣結算的國際液化天然氣LNG)銷售交易，是該中心首單以人民幣結算的國際LNG對境外銷售交易。中海油連日向好，持續於10天線之上在約13元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿13倍。

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