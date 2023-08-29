朱紅：恒指反彈重越10天線，留意恒指牛52654/熊52185

如看好恒指，可留意恒指牛證52654)，收回價17700點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52185)，收回價18800點，24年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

行政長官李家超宣布，由財政司司長成立小組，專責研究如何增加本港股票巿場的流動性，要求盡快成立及展開工作，預料相關建議會有短期及長期措施。港交所表現向好，一度升近8%高見310.6元，其後升幅收窄，在約297.4元整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

國家財政部及國稅總局宣布，為活躍資本市場、提振投資者信心，自周一28日)起，證券交易印花稅實施減半徵收。中港股市上升，內險股普遍向好，中國平安02318)曾升逾6%高見47.5元。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，24年7月到期，實際槓桿3倍。

評級機構穆迪維持騰訊控股00700)的「A1」發行人評級及高級無抵押債務評級，評級展望仍為穩定。騰訊表現向好，重越10天線，升至326元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

中國乘聯會數據顯示，單計7月份，汽車生產8,217億元，按年增加5%；成本7,149億元，按年增加6%；利潤407億元，按年則下降30%，汽車行業利潤率5%。汽車股普遍靠穩，比亞迪01211)股價重越10天線，在約225元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪牛證59713)，收回價210元，今年11月到期，實際槓桿10倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)周二29日)公布業績，市場關注小米管理層對中國智能手機市場表現及競爭、海外市場及電動車投入的最新指引。小米股價績前靠穩，在約12.2元水平徘徊。如看好小米，可留意小米牛證52664)，收回價10.96元，24年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證51258)，收回價12.88元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

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