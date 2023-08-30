朱紅：恒指連日向好，留意恒指牛53045/熊52083

如看好恒指，可留意恒指牛證53045)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52083)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

香港證券業協會主席兼立法會議員李惟宏建議，政府可考慮取消股票印花稅半年至一年，而中長線而言削減股票印花稅愈多愈好，因降低交易成本是環球趨勢，相信可建立良性循環，吸引更多公司來港上市。港交所00388)表現向好，重上300元水平，在100天線約306元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)今公布，中期盈利升兩倍至109.5億元，期內收入2601億元，其中汽車等業務收入升91%。集團指，本月第500萬輛新能源汽車下線，預期下半年新能源汽車產業延續增長趨勢。比亞迪績後向好，曾高見240元。如看好比亞迪，可留意比迪牛證59713)，收回價210元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿7倍。

《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，中國網民規模達10.79億人，互聯網普及率達76.4%，上半年中國各類互聯網應用用戶規模有所增長，即時通信、網絡視頻、短視頻的用戶規模仍穩居前三。科技股份普遍上升，騰訊00700)升至約330元，連日於20天線前整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)表現向好，升至90.7元水平，續於50天線之上整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18590)，行使價100.98元，24年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿3倍。

人民銀行、金融監管總局、中證監上周聯合召開會議，強調主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用，注意挖掘新的信貸增長點，支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域。內銀股普遍向好，工商銀行01398)連日上升，重越20天線在約3.6元水平整固。如看好工行，可留意工行認購證19005)，行使價4.41元，24年4月到期，實際槓桿9倍。

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