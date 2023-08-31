朱紅：恒指20天線整固，留意恒指牛53045/熊52083

如看好恒指，可留意恒指牛證53045)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52083)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

政府宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面，小組亦會就提升香港股市的競爭力、促進其可持續發展，以及如何向重點市場的發行人和投資者推介本港股票市場等事宜，提出具體建議。港交所股價00388)持續上升，曾高見319.8元，其後升幅有所收窄，在約309元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

中國國家新聞出版署發布公告，批准31款進口網絡遊戲，包括騰訊00700)《航海王：壯志雄心》、及阿里巴巴09988)旗下靈犀互娛的《仙劍奇俠傳：緣起》等。阿里股價靠穩，續沿20天線約90元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18590)，行使價100.98元，24年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)公布，中期純利698.4億元人民幣，按年跌1.25%，期內收入5461.34億元，按年升7.93%。新業務價值增長45%，其中代理人渠道增長43.0%，銀保渠道增長174.7%。平安績後向好，連升多日至47元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿8倍。

工信部日前召開製造業企業座談會，了解新能源汽車、鋰電池、智能製造等行業發展情況，聽取企業訴求及政策建議，幫助企業解決實際困難，研究塑造製造業高質量發展新優勢的工作措施。新能源車股個別發展，比亞迪01211)升越20天線，在約245元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿9倍。

據媒體報道，華為Mate 60 Pro智能手機網速超過4G網速上限，外間推測已可支援5G網絡，此前已有媒體披露，華為將採用中芯國際00981)的N+1製程，配合華為自行研發的電子設計自動化EDA)軟體，生產相當於7納米水準的晶片。中芯表現向好，曾高見20.3元，創月內新高。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

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