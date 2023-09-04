朱紅：中移動逆市造好，留意中移購19471

如看好恒指，可留意恒指牛證53269)，收回價17900點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52185)，收回價18800點，24年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

中國移動發佈國內首款可重構5G射頻收發芯片「破風8676」，可廣泛商業應用於雲基站、皮基站、家庭基站等5G網絡核心設備。中移動00941)逆市向好，曾高見67.35元，創近月新高。如看好中移動，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿14倍。

據內媒報道，11家AI大模型產品將陸續上線，華為、騰訊00700)、訊飛在列，當中北京5家及上海3家率先上線，而廣東省2家和其他省市1家也將陸續開放。騰訊表現靠穩，在10天線約324元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，中國連鎖餐廳小菜園尋求通過明年在香港上市，集資1.5億至2億美元。港交所00388)連升多日後遇阻力，回落至100天線約305元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

據報道，比亞迪01211)董事長王傳福在分析師會議上表示，有信心今年實現銷量300萬輛，預計集團下半年將繼續保持利潤穩健。比亞迪股價靠穩，續於100天線約245元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿10倍。

據報多家全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率，一年期存款下調10個基點，二年期下調20個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點，下調幅度較此前報道為高。內銀股普遍向好，建設銀行00939)變動不大，續沿20天線約4.2元整固。如看好建行，可留意建行認購證19290)，行使價4.61元，24年1月到期，實際槓桿11倍。

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