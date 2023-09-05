朱紅：恒指升至50天線，留意恒指牛53268/熊51530

如看好恒指，可留意恒指牛證53268)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51530)，收回價19400點，24年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

財政司司長陳茂波表示，單靠減印花稅可能不足以長期結構性地推動整個股票市場發展，而是要用「組合拳」，例如上市制度、交易機制等也值得考慮，新成立的小組會全面深入研究提升股市流動性方法。港交所表現向好，升至315元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

據報五大國有銀行將1年期定期存款掛牌利率下調10個基點至1.55%；2年期下調20個基點至1.85%；3、5年期均下調25個基點分別至2.2%及2.25%。內銀股表現向好，建設銀行00939)升至50天線，在約4.35元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證19290)，行使價4.61元，24年1月到期，實際槓桿10倍。

據報道阿里雲「通義千問」已完成根據《生成式人工智能服務管理暫行辦法》的備案工作，待正式上線，據悉首批通過備案的企業名單，預計將在1周內陸續由各地方相關管理部門通過。阿里巴巴09988)表現向好，升越20天線至約93.7元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18590)，行使價100.98元，今年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中國移動董事長楊杰表示，將加快雲和算力網絡、人工智能、6G、大數據、能力中台、安全等「六大領域」佈局，提高核心競爭力、增強核心功能，促進戰略性新興產業發展壯大。中國移動00941)股價向好，曾高見65.75元，再創近年新高。如看好中移動，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿16倍。

市場估計OPEC+減產行動將持續到年底，沙特阿拉伯的額外減產亦預期將延長至10月底，國際油價向好。石油股普遍上升，中國海洋石油00883)曾高見13.8元，再創新高。如看好海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98，24年3月到期，實際槓桿8倍。

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