朱紅：阿里逆市靠穩，留意阿里購18590/沽19003

如看好恒指，可留意恒指牛證53045)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52083)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

據外媒透露，阿里巴巴09988)旗下雲業務部門考慮進行一輪非公開融資，擬在該業務於香港上市之前從中國國有公司籌集資金，據悉可能籌集約100億元至200億元人民幣，潛在投資者包括國有電信企業。阿里股價逆市靠穩，續於約92.5元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18590)，行使價100.98元，今年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)透露，截至今年8月底，有60間生物科技公司透過上市規則第18A章上市，有關集資金額約1190億元。集團行政總裁歐冠昇亦表示，已經收到數間國際生物科技企業申請在港上市。港交所表現靠穩，續於約312元附近徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

工信部、財政部近日聯合印發《電子信息製造業2023-2024年穩增長行動方案》，提出六大項工作舉措促進產業發展，包括著力提升晶片供給能力，積極協調晶片企業與應用企業的對接交流。芯片股走勢各異，中芯國際00981)表現反覆，升至22.7元後遇沽壓，倒跌至21元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯牛證53484)，收回價18.77元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

乘聯會表示，今年8月市場增速放緩，預估8月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量80萬輛，同比增長27%，其中預計比亞迪批發銷量274000輛，位列第一。比亞迪01211)表現偏軟，回落至100天線約247元徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53493)，收回價238元，24年2月到期，實際槓桿14倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿10倍。

TrendForce研究顯示，今年第二季全球智慧型手機產量產量衰退約6.6%，僅2.7億部，上半年合計智慧型手機產量5.2億支，對比去年同期衰退13.3%。手機設備股普遍下跌，小米01810)一度跌約7%低見11.56元，失守10天及20天線。如看好小米，可留意小米認購證18238)，行使價12.88元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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