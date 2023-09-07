朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛53045/熊52083

如看好恒指，可留意恒指牛證53045)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52083)，收回價19000點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

微信上線AI大模型多模態對話Bot產品「騰訊混元助手」小程序，功能包括AI問答、AI繪畫，亦可以回答各類問題，也能處理多種任務，如解決數學問題、翻譯、提供旅游攻略、工作建議等。騰訊00700)股價變數不大，在10天線約325元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17440)，行使價377.77元，24年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府知道市場關注股票印花稅，專責小組本周內將開會，整體考慮及檢視不同方法後，再向政府提出意見。港交所00388)表現靠穩，續徘徊於312元附近。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

國家金融監督管理總局發布通知，稱有序開展個稅遞延型養老保險試點業務與個人養老金銜接，原則上於2023年底前完成各項工作。內險股普遍上升，中國平安02318)股價造好，升至49元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，24年7月到期，實際槓桿3倍。

據外媒報道，中國將推出中國集成電路產業投資基金大基金)三期，規模近3000億元人民幣，超過一期的1387億元和二期的2000億元，重點用於投資晶片製造設備，以促進半導體行業發展，實現半導體自給自足。芯片股普遍上升，中芯國際00981)股價造好，升至21.4元水平整固。如看好中芯，可留意中芯牛證53484)，收回價18.77元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

沙地阿拉伯宣布將自願減產期限延長三個月至年底，俄羅斯亦將自願出口減產期限延長三個月，國際油價持續向好。石油股普遍上升，中國海洋石油00883)再創新高，升至14元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

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