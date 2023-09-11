朱紅：恒指連日受壓，留意恒指購19371/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證53044)，收回價17800點，24年3月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53670)，收回價18900點，24年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

中移動00941)據報夥中興通訊、是德科技，完成國內首次運營商NR-NTN低軌衞星實驗室模擬驗證，支持手機衞星寬帶業務。中移動股價續於高位徘徊，連日在約65元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿14倍。

國家發改委公布，按現行國內成品油價格機制測算，調價金額每噸不足50元人民幣，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。石油股普遍向好，中國海洋石油00883)連日上升，曾高見13.74元，再創新高。如看好中海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿6倍。

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