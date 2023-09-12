恒指於18000點爭持，留意恒指牛52654/熊53670

如看好恒指，可留意恒指牛證52654)，收回價17700點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53670)，收回價18900點，24年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

傳阿里巴巴09988)旗下的新零售平台-盒馬鮮生，由於市場估值不久公司預期的60-100億美元，公司擬暫時擱置盒馬在港上市計劃。阿里股價低開3.1%後，大致在88元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證18590)，行使價100.98元，24年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

受到沙特阿拉伯和俄羅斯分別宣布減產100萬桶和30萬桶的消息影響，倫敦布蘭特期油一度升至每桶90美元以上，為去年11月以來首見。油價上揚帶動石油股股價有支持，如果如看好中國海洋石油（00883），如看好中海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿7倍。如果如看好中國石油（00857），可留意中油牛證51262)，收回價5.2元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)於全球數字生態大會上發布自研「混元大模型」，是騰訊全鏈路自研大語言模型，參數規模超千億，預先訓練語料超2萬億大語言模型文本單位，具有中文創作能力、任務執行能力和複雜語境下的邏輯推理能力。騰訊股價仍受制於10天線，回落至321元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19121)，行使價398元，24年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

中移動00941)據報夥中興通訊、是德科技，完成國內首次運營商NR-NTN低軌衞星實驗室模擬驗證，支持手機衞星寬帶業務。中移動股價續於高位徘徊，連日在約65元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿14倍。

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