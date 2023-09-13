朱紅：恒指於18000點爭持，留意恒指牛52654/熊53876

如看好恒指，可留意恒指牛證52654)，收回價17700點，2024年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，2024年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53876)，收回價18600點，2024年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，2024年6月到期，實際槓桿5倍。

《經濟通》據悉，阿里巴巴（09988）旗下的大模型原生AI應用「淘寶問問」正在進行內測，「淘寶問問」有問必答功能實現與消費者進行「AI對話」交流，提供更廣的應用場景能力。阿里股價連跌三日，過去5日有約3700萬元流入阿里好倉。如看好阿里，可留意阿里認購證18590)，行使價100.98元，2024年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，2024年3月到期，實際槓桿4倍。

受到沙特阿拉伯和俄羅斯分別宣布減產100萬桶和30萬桶的消息影響，近日倫敦布蘭特期油一度升至每桶90美元以上，為去年11月以來首見。油價上揚帶動石油股股價有支持，如果如看好中國海洋石油（00883），如看好中海油，可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，2024年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如果如看好中國石油（00857），可留意中油牛證51262)，收回價5.2元，2024年3月到期，實際槓桿9倍。

中移動00941)股價續於高位徘徊，連日在約65元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，2024年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿14倍。

資料來源：彭博資訊

作者：中銀國際股票衍生產品董事朱紅

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