朱紅：資金流入匯豐好倉，留意匯豐購17085

如看好恒指，可留意恒指牛證53044)，收回價17800點，2024年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，2024年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53876)，收回價18600點，2024年3月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

市場憧憬歐美利率維持較高水平，有利滙豐（00005）淨利息收入。滙豐由今年8月3日起至不遲於10月26日，擬購買總值最多為20億美元之普通股並予以註銷。滙豐至今累計回購約1.38億股，涉資約10.54億美元。滙豐連升第5個交易日，股價重上50天線60元，如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，24年3月到期，實際槓桿14倍。

近日騰訊00700.HK)大致在320元整固，過去5個交易日，有約2500萬元流入騰訊好倉。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19121)，行使價398元，24年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

美國原油庫存意外上升以及本土產量升至3年新高，加上駕駛高峰期結束，用油需求回落，牽動國際油價從10個月高位回落。紐約期油本周三（13日）早段漲0.9%，高見每桶89.64美元，曾創下去年11月即市新高。有研究部繼續看好油價後市表現，認為在沙特阿拉伯及俄羅斯持續減少供應的情況下，布蘭特期油價格今年底有望升穿100美元。

如果如看好中國海洋石油（00883），如看好中海油，可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，2024年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如果如看好中國石油（00857），可留意中油牛證51262)，收回價5.2元，2024年3月到期，實際槓桿9倍。

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