朱紅：騰訊創近月低位，留意騰訊購19853/沽15978

如看好恒指，可留意恒指牛證52183)，收回價17500點，2024年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，2024年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54079)，收回價18400點，2024年3月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，2024年3月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)全鏈路自研的實用級大模型「騰訊混元大模型」首批通過備案，將正式上線及陸續面向公眾開放。騰訊股價連日受壓，失守250天線曾低見312.2元，創近月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，2024年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿10倍。

據報道，促進股票市場流動性專責小組繼續加開會議，進一步就短期建議的細節進行討論，以期盡早在《施政報告》公布前向行政長官提交詳細建議。港交所00388)表現連日偏軟，失守20天線曾低見292元。如看好港交，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，2024年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，2024年3月到期，實際槓桿8倍。

深圳市發改委印發文件，支持老舊汽車更新消費，對符合特定條件的新購置新能源汽車，給予最高1萬元人民幣補貼，可與省、市、區其他補貼疊加享受。新能源汽車股普遍上升，比亞迪01211)股價逆市靠穩，在100天線約249元附近整固。如看好比迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，2024年3月到期，實際槓桿14倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，2024年2月到期，實際槓桿10倍。

中芯國際00981)好倉上周連日錄得資金流入，唯芯片股普遍偏軟，中芯股價跌穿20天線，在約19元水平好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，2024年6月到期，實際槓桿3倍。

海爾智家、中國移動研究院、華為正式簽署5G-Advanced創新鏈產業鏈雙鏈融合行動計劃戰略合作諒解備忘錄，旨在構建全球首個5G-A產業數字化樣板，在行業商用場景進行物聯技術端到端驗證。中國移動00941)高位整固，續於約67元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，2024年2月到期，實際槓桿12倍。

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