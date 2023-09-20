朱紅：騰訊低位反彈，留意騰訊購19853/沽15978

Sensor Tower數據顯示，今年8月騰訊00700)《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.38億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，《PUBG Mobile》合併《和平精英》收入)則以1.4億美元收入位列榜單第二名。騰訊走勢反覆，跌至近月新低後股價反彈，在約313元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿10倍。

中國財政部等四部委發表公告，對集成電路企業和工業母機企業的研發費用提供減稅優惠，以鼓勵企業研發創新，促進集成電路產業和工業母機產業高質量發展。芯片股個別發展，中芯國際00981)股價反彈，在20天線約19.2元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

中國移動00941)股價持續向好，曾高見至68.15元，創下近年新高。如看好中移，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿12倍。

據媒體報道，內地監管部門日前召集了約10家大型保險公司，就壓降銀保渠道手續費、嚴格落實「報行合一」進行窗口指導。內險股普遍靠穩，中國平安02318)股價於20天線見支持，在約46.2元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，24年7月到期，實際槓桿3倍。

原油供應緊張，國際油價升至近10個月高位，石油股個別發展，中國海洋石油00883)續於高位徘徊，在約13.8元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿6倍。

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