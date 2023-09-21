朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指購19371/沽17632

如看好恒指，可留意恒指牛證52183)，收回價17500點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54079)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，阿里巴巴09988)旗下人工智能公司發布新品牌「未來精靈」，系統由大模型全面驅動，公司透露近期將有10款已售產品升級大模型和AIGC能力，覆蓋千萬級用戶。阿里表現靠穩，連日於約85元附近窄幅徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證18338)，行使價95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中證監資料顯示，截至9月19日，今年以來分別有24家、15家中資公司登陸美股市場、港股市場，其中登陸美股市場公司家數已超去年全年水平。港交所00388)股價連日偏軟，跌至約287元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

據報道，內地監管當局擬將對銀行渠道保險的保險手續費率進行下調，可能由目前的40%下降至14%，降幅超過六成，預計將在9月底作出調整。內銀股個別發展，建設銀行00939)曾升至4.48元，創超過一個月新高。如看好建行，可留意建行認購證19290)，行使價4.61元，24年1月到期，實際槓桿10倍。

比亞迪01211)在東京發布會上宣布，「海豚」電動車售價為363萬日圓約17.8萬元人民幣)，續航里程為400公里;遠程版建議零售價為407萬日圓，續航里程可達476公里。比亞迪股價變動不大，續於約245元附近徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿9倍。

原油供應持續緊張，國際油價續於10個月高位徘徊，石油股普遍向好，中國海洋石油00883)續於高位整固，在約13.8元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿6倍。

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