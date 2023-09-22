朱紅：中移動逆市上升，留意中移購19471

如看好恒指，可留意恒指牛證52460)，收回價17200點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54266)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿7倍。

聯儲局議息結果公布後，美元債息升至近年高位，科技股普遍受壓。騰訊00700)股價持續偏軟，曾低見302元，再創近月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿9倍。

中國移動00941)公布，8月移動業務客戶總數達到9.86億戶，按月淨增47.4萬戶；首八個月累計淨增1,146.8萬戶，當中5G套餐客戶按月淨增684.4萬戶，較7月份上客量有所加快。中移動股價逆市上升，曾高見68.95元，再創近年新高。如看好中移，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿13倍。

據報專責電動兩輪車設計、研發、製造及銷售的綠源集團，已於近日通過聯交所上市聆訊，另外內地綜合城市服務及物業管理服務供應商西安經發物業向聯交所遞交上市申請書，港交所00388)股價逆市靠穩，在約287元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

據中汽協會統計，內地首八個月銷量排名前十位的轎車生產企業共銷售441.4萬輛，與去年同期相比，當中比亞迪01211)、長安汽車和北京賓士呈雙位數較快增長。汽車股個別發展，比亞迪股價偏軟，回落至240元附近徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿8倍。

發改委公布周四21日)凌晨起，國內汽、柴油價格每噸分別提高385元和370元人民幣，是國內成品油價年內第十次加價。石油股個別發展，中國海洋石油00883)股價高位整固，在約13.7元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿6倍。

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