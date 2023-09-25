朱紅：恒指低位反彈，留意恒指牛52183/熊54079

如看好恒指，可留意恒指牛證52183)，收回價17500點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54079)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿7倍。

行政長官李家超表示，近日「促進股票市場流動性專責小組」正不停加開會議，研究提升港股流動性的方法，期望金融服務界人士將好建議向專責小組提出反映，為香港證券市場的未來發展出謀獻策。據報道，有小組成員預期短期刺激措施將會很快推出。港交所00388)股價造好，反彈至10天線約296元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

聯儲局議息結果公布後，美國兩年期及十年期債息再升至近年高位，科技股走勢反覆。騰訊00700)早段跌至300元關口見支持，由跌轉升至313元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

中國乘聯會數據顯示，9月狹義乘用車零售銷量預計198萬輛，按月增3.1%，按年增3%，其中新能源零售75萬輛左右，按月增4.7%， 按年增22.3%。汽車股普遍造好，比亞迪01211)股價重越10天線，升至約248元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿10倍。

工信部數據顯示，內地三大電信商今年首八個月共完成業務收入2,392億元人民幣，按年增長18.9%，其中雲計算和大數據收入按年增速分別達35.4%和44.8%，物聯網業務收入按年增長24.8%。電訊股表現靠穩，中國移動00941)續於高位整固，在約68元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿13倍。

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