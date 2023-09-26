朱紅：恒指10天線受壓，留意恒指牛52460/熊54266

如看好恒指，可留意恒指牛證52460)，收回價17200點，24年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54266)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿7倍。

德勤表示，預期今年首三季度香港新股集資額按年大跌61%至247億元，全球排名第八位，較上半年排第六位再跌兩位。港交所00388)股價於10天線受壓，回落至292元附近好淡爭持。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

據報道，阿里巴巴09988)旗下物流平台菜鳥快將遞表申請在香港上市，目標最少集資10億美元，唯公司尚未作出最終決定，細節仍可能有所調整。阿里股價反覆偏軟，回落至10天線約85元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證18338)，行使價95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

據報比亞迪01211)表示，墨西哥在清潔交通潛力及人口和經濟增長下，對電動汽車市場具有吸引力，若日後需求量擴大，集團會考慮在墨西哥建設新工廠，但將取決於市場需求。比亞迪股價逆市靠穩，繽沿100天線約249元附近整固。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿11倍。

芯片股個別發展，中芯國際00981)股價逆市造好，重越20天線，升至100天線約19.9元附近整固。如看好中芯，可留意中芯牛證54556)，收回價18.28元，24年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

國際油價續於高位徘徊，石油股普遍偏軟，中國海洋石油00883)續沿10天線整固，在約13.5元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

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