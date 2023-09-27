朱紅：恒指創今年新低，留意恒指牛52184/熊54693

如看好恒指，可留意恒指牛證52184)，收回價17000點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證19371)，行使價19200點，24年1月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54693)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證17632)，行使價16908點，24年3月到期，實際槓桿7倍。

科技股普遍受壓，騰訊00700)曾跌至年內新低兼失守300元關口，一度低見298.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

恒指創年內低位，大市成交持續淡靜，近期日均成交總額徘徊於約800億元水平，港交所00388)表現偏軟，跌至約288元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，共89款遊戲獲批，當中包括中國移動00941)旗下咪咕互動娛樂出版的《天工開物傳》和《失落城堡》。中移動股價偏軟，失守10天線，跌至20天線約65.7元水平整回。如看好中移，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿14倍。

菜鳥速賣通宣布上線「全球5日達」國際快線產品，首批落地英國、西班牙、荷蘭、比利時和南韓5個國家，五國消費者在下單帶有五日達標識的商品，可在5個工作日收到來自中國的包裹。阿里巴巴09988)股價逆市靠穩，續於約84元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18338)，行使價95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中國汽車工業協會整理數據顯示，2023年8月，汽車商品進口金額按月小幅增長、出口金額則微降；按年計則汽車進口金額小幅下降、出口金額較快增長。汽車股普遍下跌，比亞迪01211)股價受制於10天及20天線，跌至約238元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿7倍。

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