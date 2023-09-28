朱紅：恒指反彈，留意恒指購20163/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證52184)，收回價17000點，24年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54693)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)公布，公司擬分拆菜鳥，且香港聯交所已確認公司可進行擬議分拆，完成後公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份。阿里股價靠穩，在10天線約84.8元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證18338)，行使價95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)宣布，全新的數碼化首次公開招股結算平台FINI將於11月22日正式啟用，將新股從定價至股份開始交易的時間由五個營業日T+5)縮短至兩個營業日T+2)，對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率。港交所表現靠穩，在約290元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)發布關於中秋及國慶節假期前後未成年人遊戲限玩的通知，8日假期中，未成年人合共可以玩8小時。騰訊走勢反覆，曾創年內新低後反彈，在約300元關口徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

歐盟委員會表示，歐洲已經對中國電動車展開反補貼調查，將會與中國當局及企業的接觸。汽車股個別發展，比亞迪01211)逆市下跌，在約237元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證54684)，收回價253元，24年8月到期，實際槓桿12倍。

市場續憂慮原油供應緊張，國際油價高位徘徊，石油股普遍向好，中國海洋石油00883)於20天線見支持，升至13.6元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

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