朱紅：恒指再創年內新低，留意恒指購20163/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證52659)，收回價16800點，24年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54695)，收回價17800點，24年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)公布，中秋及國慶節假期前後未成年人遊戲限玩的通知，8日假期中未成年人合共可以玩8小時。騰訊走勢續偏軟，再次失守300元關口，在約297元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)出現高層人事變動，公司發公告指，公司董事會一致同意聘任郭曉濤出任聯席首席執行官，同時接受陳心穎因個人及家庭原因辭任聯席首席執行官兼常務副總經理。平安股價偏軟，曾跌至43.9元，創月內新低。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，24年7月到期，實際槓桿3倍。

電訊股份個別發展，中國移動00941)股價偏軟，失守10天線，跌至65.2元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證19471)，行使價76.55元，24年2月到期，實際槓桿15倍。

據外媒報道，匯豐控股00005)將收購花旗集團的中國消費者財富管理業務，該業務管理超過30億美元的資產，將有助促進匯豐在華業務。匯豐表現靠穩，續於約60.5元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，24年3月到期，實際槓桿15倍。

美國上周原油庫存降幅超過市場預期，加上俄羅斯與沙特早前宣布延長減產，市場續憂慮原油供應緊張，國際油價高位徘徊，石油股普遍向好，中國海洋石油00883)股價重越10天線，升至13.8元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。