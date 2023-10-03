朱紅：恒指低位反彈，留意恒指牛52460/熊54079

如看好恒指，可留意恒指牛證52460)，收回價17200點，24年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54079)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

評級機構惠譽確認騰訊00700)長期外幣發行人違約評級及高級無抵押評級為「A+」，展望穩定，並預期騰訊將繼續維持強勁的業務狀況及管理監管風險。騰訊股價反彈，升至10天線約307元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，匯豐00005)收購花旗的中國在岸零售財富管理業務的交易，唯未有披露具體細節，詳情最快可能於10月公布。匯豐股價向好，創月內新高升至約62.2元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，24年3月到期，實際槓桿15倍。

聯交所宣布已將沙特交易所納入其認可證券交易所名單，在沙特交易所主板市場上市的公司可以在香港申請第二上市，意味石油公司沙特阿美將可循第二上市來港掛牌。港交所表現向好，重越10天線升至約292元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

原油供應持續緊張，國際油價連日於高位徘徊，石油股普遍向好，中國海洋石油00883)股價續於10天線之上靠穩，在約13.9元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿6倍。

市場憧憬港府或將放寬樓市政策，本地地產收租股普遍造好，領展00823)於低位連日反彈，重越20天線，升至38.5元附近整固。如看好領展，可留意領展認購證19120)，行使價46.88元，24年4月到期，實際槓桿11倍。

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