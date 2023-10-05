朱紅：恒指連日創年內新低，留意恒指牛55019/熊54693

如看好恒指，可留意恒指牛證55019)，收回價16600點，24年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54693)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

美元債息連日創下16年新高，十年期債息曾升越4.8厘，三十年期債息亦升至5厘關口，對息口較為敏感的科技股普遍下跌。騰訊00700)股價續受壓，曾跌至295.4元，再創年內新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

友邦01299)連日逆市造好，公司近日持續於市場進行股份回購，公司股價從上月低位61.15元反彈，重越20天線，曾高見65.85元。如看好友邦，可留意友邦牛證52190)，收回價58元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

內銀股個別發展，建設銀行00939)表現反覆，創月內新低後反彈，逆市靠穩升至4.25元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證19290)，行使價4.61元，24年1月到期，實際槓桿11倍。或可留意建行牛證68599)，收回價3.95元，24年8月到期，實際槓桿10倍。

比亞迪01211)宣布進軍土耳其乘用車市場，在當地推出BYD ATTO 3、漢、唐、海豹及海豚共五款車型，並展開BYD ATTO 3的預售，將在11月正式登場。比亞迪表現偏軟，曾跌至229.2元，再創月內新低。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿15倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證54684)，收回價253元，24年8月到期，實際槓桿9倍。

OPEC+會議前，國際油價持續偏軟，石油股個別發展，中國海洋石油00883)股價連續多日回吐，跌至約13.2元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證55152)，收回價12.58元，24年4月到期，實際槓桿13倍。

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