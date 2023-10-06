朱紅：恒指窄幅徘徊，留意恒指牛55019/熊54693

如看好恒指，可留意恒指牛證55019)，收回價16600點，24年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54693)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

美元債息從16年高位回落，科技股份普遍靠穩，騰訊00700)股價反彈，唯於10天線遇沽壓，在約300元關口好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

據媒體報道，港府正推動加快實施一項在颱風 期間保持金融市場開放的提議，已指示一個工作組在數周內提交可行的計劃。港交所00388)表現靠穩，在約285元附近窄幅爭持。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

沙地阿拉伯確認將減產計劃延長至年底，加上美國數據顯示汽油庫存增加逾600萬桶，反映燃料需求疲軟，國際油價持續偏軟。中國海洋石油00883)股價連跌多日，曾低見12.92元，創月內新低。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證55152)，收回價12.58元，24年4月到期，實際槓桿14倍。

歐盟委員會宣布，正式對從中國進口的電動車啟動反補貼調查，並指將在13個月內完成，亦可以在啟動調查9個月內對中國電動車施加臨時性關稅。汽車股表現靠穩，比亞迪01211)股價略為反彈，微升至232元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿13倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證54684)，收回價253元，24年8月到期，實際槓桿10倍。

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