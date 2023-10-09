朱紅：恒指反彈至10天線，留意恒指牛52184/熊54693

如看好恒指，可留意恒指牛證52184)，收回價17000點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54693)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

財政司司長陳茂波表示，促進股票市場流動性專責小組將檢視上市制度、市場結構和交易機制，亦將探索如何擴闊資金流向，以及吸引更多有質素的發行人來港，推動產品多元創新，以及提升價格和交易的效率，小組亦將很快向政府提交報告。港交所00388)股價造好，一度升近20天線高見292.6元。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)表示，「海豚」第50萬輛下線，9月銷售達32927輛，且連續七個月銷售超過3萬輛，而且今年銷量逐月上升，9月銷量最高。比亞迪表現靠穩，在約234元水平窄幅徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿13倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證54684)，收回價253元，24年8月到期，實際槓桿10倍。

美元債息續於高位回落，科技股份普遍靠穩，騰訊00700)股價連日反彈，重越10天線曾高見307.4元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

金融股普遍上升，友邦01299)持續於市場進行回購，公司股價連升多日，曾高見67.85元。如看好友邦，可留意友邦認購證20294)，行使價80.05元，24年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24671)，行使價67.95元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

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