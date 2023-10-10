朱紅：恒指續沿10天線整固，留意恒指牛52184/熊54693

如看好恒指，可留意恒指牛證52184)，收回價17000點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54693)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

淘天集團否認蔣凡接任CEO傳聞，另外阿里巴巴09988)亦澄清關於旗下社會科學研究機構羅漢堂關閉的消息不實。阿里股價反彈至10天線受壓，回落至82元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證18338)，行使價95元，24年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

中東地緣局勢緊張，市場憂慮影響原油供應，國際油價反彈逾半成。石油股普遍上升，中國海洋石油00883)一度升越10天及20天線，曾高見13.76元。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證55152)，收回價12.58元，24年4月到期，實際槓桿12倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇早前表示，雖然有意見認為本港新股市場放緩，但今年仍有約50隻新股上市，較部分亞洲區的交易所更好。港交所股價續受制於20天線，回落至10天線約289元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

中國乘聯會數據顯示，綜合預估9月新能源乘用車廠商批發銷量83萬輛，按年增長23%，按月增長4%，而年度新能源車滲透率有望達到36%。汽車股個別發展，比亞迪01211)表現靠穩，升至10天線約235元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證54684)，收回價253元，24年8月到期，實際槓桿11倍。

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