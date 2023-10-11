朱紅：恒指連日反彈，留意恒指牛52184/熊54266

如看好恒指，可留意恒指牛證52184)，收回價17000點，24年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54266)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

伽馬數據發表報告顯示，今年8月中國遊戲市場實際銷售收入292.26億元，環比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增長幅度再次擴大。遊戲股個別發展，騰訊00700)續沿20天線靠穩，在約308元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

多家券商發表研究報告，預期阿里巴巴09988)第二季增長放緩，並下調其目標價，唯阿里走勢向好，曾升越20天線高見85.3元，其後升幅有所收窄，在約83.5元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證18338)，行使價95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。 如看淡阿里，可留意阿里認沽證19003)，行使價84.95元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

畢馬威發布報告，指香港雖然新股市況仍然低迷，但上市申請宗數繼續穩步積累，截至9月底達到約110家，有望在今年底重返全球IPO五甲。港交所00388)股價靠穩，續於10天線約288元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

中東局勢持續緊張，國際油價高位徘徊，石油股普遍上升，中國海洋石油00883)連日反彈，曾高見13.76元。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證55152)，收回價12.58元，24年4月到期，實際槓桿10倍。

匯豐中國宣布，收購花旗中國的內地個人財富管理業務，涵蓋在內地11個城市的個人財富管理客戶的投資理財資產及個人存款，資產規模約36億美元。匯控00005)股價早段造好，曾創月內新高，其後在約62元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，24年3月到期，實際槓桿15倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿9倍。

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