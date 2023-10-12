朱紅：恒指連升五日，留意恒指購20163/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證52184)，收回價17000點，24年3月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54079)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

聯儲局多名官員本周相繼發表鴿派言論，加上以巴開戰刺激資金流入債市避險，美國國債孳息率回落，利率敏感的科技股持續向好，騰訊00700)股價連升多日，持續於20天線之上在約311元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，24年4月到期，實際槓桿7倍。

國家金融監管總局日前下發通知支持擴大消費，包括優化汽車貸款政策、簡化汽車貸款流程、豐富汽車金融產品供給、加大新能源汽車支持力度四方面措施。汽車股普遍上升，比亞迪01211)一度升越20天及50天線，曾高見245元。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證54684)，收回價253元，24年8月到期，實際槓桿15倍。

中東局勢緊張，國際油價高位徘徊，石油股普遍上升，中國海洋石油00883)股價連日於20天線整固，升至約13.7元水平。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證55152)，收回價12.58元，24年4月到期，實際槓桿8倍。

匯豐中國早前收購花旗中國內地個人財富管理業務，資產規模約36億美元，集團表示對中國經濟長期向好趨勢有信心，將透過深度參與市場開放、持續投入業務佈局，支持中國經濟高質量發展。匯控00005)股價持續造好，再創月內新高，曾高見63.15元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17085)，行使價69.88元，24年3月到期，實際槓桿16倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿9倍。

芯片股普遍上升，中芯國際00981)股價升約一成，高見21.65元並創月內新高。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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