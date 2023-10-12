朱紅：中央匯金增持內銀，留意工行購19005/建行牛55155

如看好恒指，可留意恒指牛證52184)，收回價17000點，24年3月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54401)，收回價18700點，24年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

中央匯金近日在二級市場增持四大國有銀行A股股票，合計涉資約4.77億人民幣，並且表示未來六個月還會繼續增持。內銀股普遍造好，工商銀行01398)升逾5%高見3.95元，創3個月新高。如看好工行，可留意工行認購證19005)，行使價4.41元，24年4月到期，實際槓桿9倍。建設銀行升逾半成，曾高見4.71元並創三個月新高。如看好建行，可留意建行牛證55155)，收回價4.15元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡建行，可留意建行熊證69117)，收回價5.25元，24年4月到期，實際槓桿7倍。

中港股市連日向好，內險股普遍上升，中國平安02318)連升多日，升至20天線約44.9元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證17495)，行使價58元，24年1月到期，實際槓桿11倍。或可留意平安牛證52671)，收回價40元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

美聯儲多名官員連日發表鴿派言論，美元債息續於高位回落，利率敏感的科技股持續向好，騰訊00700)股價連升多日，持續於20天線之上在約316元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19853)，行使價360.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，24年4月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪01211)宣佈，連續9個月蟬聯泰國純電動汽車銷量冠軍，9月純電市佔率達47%，由海豚、元PLUS包攬9月泰國純電動汽車銷量冠、亞軍。比亞迪股價連日向好，升越100天線，高見250.8元。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿10倍。

工信部將於下周舉辦2023年中國5G發展大會，圍繞5G網路建設、技術產業、融合應用等方面，深入研討5G發展趨勢並分享最新進展。電訊股個別發展，中國移動00941)股價靠穩，續於10天線約64.7元徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿13倍。

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