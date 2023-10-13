朱紅：恒指18000點爭持，留意牛56103/熊54079

如看好恒指，可留意恒指牛證56103)，收回價17400點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54079)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

據《彭博》引述知情人士透露，中國網約車巨頭滴滴出行將再度推進上市計劃，目標明年來港上市。滴滴曾於2021年6月30日在美國上市，但隨後因為網絡安全問題，滴滴宣布自紐交所退市的工作。港交所00388)股價靠穩，續於20天線約290元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證19119)，行使價368.2元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或留意港交所牛證56101)，收回價310元，24年3月到期，實際槓桿14倍。

有研究公司發表報告指，內地電訊行業的消費業務保持穩定，三大電訊股正從第二季的市場影響中復甦，預計第三季服務收入將按年增3.8%-6%。中國移動00941)股價靠穩，續於10天線約64.7元徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿14倍。

中央匯金近日在二級市場增持四大國有銀行A股股票，合計涉資約4.77億人民幣，並且表示未來六個月還會繼續增持。內銀股普遍持續在高位徘徊，工商銀行01398)上週五（13日）在3.8元附近整固，仍然於近期高位徘徊。如看好工行，可留意工行認購證19005)，行使價4.41元，24年4月到期，實際槓桿9倍。建設銀行（00939）仍然在三個月新高附近徘徊。如看好建行，可留意建行牛證55155)，收回價4.15元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡建行，可留意建行熊證69117)，收回價5.25元，24年4月到期，實際槓桿7倍。

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