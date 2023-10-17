朱紅：恒指回落至10天線，留意恒指牛56102/熊56220

如看好恒指，可留意恒指牛證56102)，收回價17200點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56220)，收回價18000點，24年3月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)公布，今年首9個月原保險合同保費收入6356.4億元人民幣，比去年同期增加約5.2%。平安股價偏軟，失守10天線，低見42.85元。如看好平安，可留意平安認購證19373)，行使價52.88元，24年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意平安牛證52671)，收回價40元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，在惡劣天氣下維持市場交易的需求愈來愈大，本港的交易安排須與國際接軌，當局目標是年內得出方案，並要經市場作充分討論，如果認為方案可以接受，就希望盡快落實。港交所00388)股價偏軟，失守10天及20天線，跌至287元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

人民銀行公布9月人民幣貸款增加2.31萬億元，低於預期的2.5萬億元；不過社會融資規模增量為4.12萬億元，高於預期的3.8萬億元，比上年同期多5638億元。內銀股走勢各異，建設銀行00939)股價逆市靠穩，升至約4.65元附近整固。如看好建行，可留意建行牛證55155)，收回價4.15元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡建行，可留意建行熊證69117)，收回價5.25元，24年4月到期，實際槓桿7倍。

科技股普遍偏軟，騰訊00700)失守10天及20天線，回落至300元關口徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，美國政府將在對華晶片法案加入新規定，最快本周宣布。芯川股個別發展，中芯國際00981)表現偏軟，回落至10天線約20元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

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