朱紅：恒指窄幅靠穩，留意恒指牛56103/熊54079

如看好恒指，可留意恒指牛證56103)，收回價17400點，24年3月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54079)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

內地多家央企發布股東增持A股股份和回購公告，當中中國移動、中國電建公布增持進展，合計約23.43億元。據悉自9月以來，A股市場已有超40家上市公司發布擬增持相關公告。中移動00941)表現向好，升至約65元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿14倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，小米全新操作系統小米澎湃OS正式版完成封包，首款搭載新系統的小米14系列手機已交付工廠開始生產。小米股價向好，曾高見13.12元，創近月新高。如看好小米，可留意小米認購證20503)，行使價14.72元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

據報道內地9月銀行網點定期存款各期限平均利率均環比下跌，其中1年期下跌8.4個基點，而中長期存款利率下跌幅度都比較大，且創今年最大單月跌幅。內銀股普遍向好，建設銀行00939)曾高見4.72元，創近3個月新高。如看好建行，可留意建行牛證55155)，收回價4.15元，24年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡建行，可留意建行熊證69117)，收回價5.25元，24年4月到期，實際槓桿7倍。

彭博行業研究表示，內地監管機構批准企業赴海外上市，加上港交所全新FINI平台推動效率提高，香港有望短期內重返全球大規模IPO中心的地位。日前亦有報道指中國最大網約車公司滴滴出行計劃明年來港上市，另外，菜鳥於香港聯交所上市申請備案材料，已於獲中證監接收。港交所00388)表現靠穩，續於20天線約290元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿9倍。

據報美國政府最快將於本周宣布在對華晶片法案加入新規定，芯片股走勢各異，中芯國際00981)股價於10天線反彈，曾高見21.1元。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

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