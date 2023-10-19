朱紅：比亞迪發盈喜，留意比迪牛56483/熊52085

如看好恒指，可留意恒指牛證56103)，收回價17400點，24年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)公布，預期第三季純利介乎約95.5億至115.5億元人民幣，升67%至1.02倍。集團指，第三季度新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。公司股價顯著造好，曾升逾8%高見260.8元，創兩個月新高。如看好比亞迪，可留意比迪牛證56483)，收回價233元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿16倍。

中國移動00941)擬大手採購華為最新款手機，加上同母公司宣布續增持股份後獲券商唱好，公司股價連升多日，曾重越20天線高見66.3元。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿13倍。

據媒體報道，促進股票市場流動性專責小組已向港府提交報告，對於有意見提倡削減股票印花稅刺激股市交投方面，據悉小組未有定案，需要最終由特首作出決定。港交所00388)表現靠穩，續沿10天線約290元整固。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿9倍。

據報小米集團01810)獲泰國當局邀請於當地擴大投資規模，包括電動汽車業務。小米股價連升兩日，曾高見13.24元，再創近月新高。如看好小米，可留意小米認購證20503)，行使價14.72元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

美國政府延長晶片出口管制，美國半導體行業協會指正在評估新規定對行業的影響，並認為過於廣泛的單邊控制可能會損害美國的半導體生態系統。芯片股個別發展，中芯國際00981)股價向好，升至21元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

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