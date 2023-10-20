朱紅：港交所績前偏軟，留意港交購20502/沽18425

如看好恒指，可留意恒指牛證55705)，收回價16900點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56605)，收回價17800點，24年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇表示,正開發一個全面金融網絡，讓本地和國際投資者能夠對內地金融產品進行交易、報價、結算和風險管理，加強互聯互通。港交所業績前股價偏軟，曾低見280.6元，創接近兩個月新低。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

小米01810)宣布，小米14系列將於10月首發，CEO雷軍指，Leica Summilux鏡頭將首次應用於小米14系列手機，早前亦預告指小米14系列將採用全新開發的澎湃OS。小米股價逆市向好，連升多日曾高見13.64元，再創近月新高。如看好小米，可留意小米認購證20503)，行使價14.72元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

乘聯會發文指，全國乘用車市場價格段結構走勢是持續上行，高端車型銷售提升明顯，而中低價車型銷量減少，需要有效鼓勵低端消費。汽車股普遍偏軟，吉利汽車00175)失守10天及20天線，曾低見8.85元。如看好吉利，可留意吉利認購證17254)，行使價12元，24年5月到期，實際槓桿6倍。

國家新聞出版署日前下發關於實施網絡遊戲精品出版工程的通知，強調要為加強網絡遊戲正向引領，推動網絡遊戲弘揚真善美、傳播正能量，促進遊戲產業健康有序發展。遊戲股普遍下跌，騰訊00700)曾跌至291.2元，創今年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

高通公司表示，在XR延展實景)領域，將與中國移動00941)、咪咕、百度等五家中國企業開展最新合作，合作範圍涵蓋晶片算力、XR設備硬件、內容開發等。中移動股價偏軟，回落至10天線約65元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿14倍。

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