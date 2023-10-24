朱紅：港交所績後反彈，留意港交購20502/沽18425

如看好恒指，可留意恒指牛證55019)，收回價16600點，24年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56605)，收回價17800點，24年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

香港交易所00388)公布第三季業績，純利達29.53億元，按年增長30.5%，勝市場預期。集團行政總裁歐冠昇指，第三季集團戰略發展再創佳績，主要財務數據表現強勁。港交所股價績後見支持，從低位280元反彈，在約285元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

小米01810)日前宣布小米14系列將於10月首發，加上有報道指公司獲泰國政府邀請擴大當地投資規模，包括汽車業務。小米股價連升多日後於高位整固，早段升至近月新高後遇沽壓，回落至約13.3元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證20503)，行使價14.72元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

據媒體報道，內地政府控制的實體網投智誠已購入騰訊00700)國內子公司深圳雅樂科技的1%股份，據指該批股份或為「黃金股」，即是國有股東可享有較多的投票權，對部分業務決策擁有特殊權利。騰訊股價持續偏軟，曾跌至286.2元，再創今年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

美國政府日前進一步擴大芯片出口限制，芯片股份個別發展，中芯國際00981)表現向好，升至21.3元附近整固，接近月內高位所在的21.65元。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

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