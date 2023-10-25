朱紅：港交所逆市造好，留意港交購20502/沽18425

如看好恒指，可留意恒指牛證55019)，收回價16600點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56605)，收回價17800點，24年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

香港交易所00388)第三季純利達29.53億元，按年增長30.5%，勝市場預期，其中主要業務收入按年增長8.6%至46.96億元，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額增加。港交所股價績持續造好，逆市升至290元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

美國國債息率持續高企，10年期美債孳息率16年來首次突破5厘，對利息敏感的科技股普遍受壓。騰訊00700)股價連跌多日，曾低見282.6元，再創今年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

中移動00941)公布，今年首3季未審核營運收入7756億元人民幣，同比增長7.2%。公司股價續偏軟，曾低見63.05元，創接近兩個月新低。如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，24年4月到期，實際槓桿15倍。如看淡中移動，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

建設銀行00939)將於周四26日)公布季績，公司股價連日回吐，跌至20天線約4.46元附近徘徊。如看好建行，可留意建行認購證20616)，行使價5元，24年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意建行牛證55155)，收回價4.15元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)表現靠穩，連日於10天線之上約21元水平整固。如看好中芯，可留意中芯牛證56223)，收回價19.6元，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證54270)，收回價21.98元，24年6月到期，實際槓桿13倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。