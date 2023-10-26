朱紅：恒指萬七點關口爭持，留意恒指購20165/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證55019)，收回價16600點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56605)，收回價17800點，24年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

港府施政報告宣布，將會下調股票印花稅的稅率，由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%下調至0.1%，目標於11月底完成立法程序。港交所00388)表示反覆，早段曾高見298元，唯午後轉跌，曾低見276元並創月內新低。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)「雙十一」15周年活動由周二24日)起至11月11日分不同階段進行，阿里管理層指預計將會有約10億名消費者參與。阿里股價造好，一度重越10天線高見81.4元。如看好阿里，可留意阿里認購證20167)，行使價90.05元，24年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿8倍。

建設銀行00939)將於周四26日)公布季績，公司股價走勢反覆，早段升至4.61元後遇沽壓，升幅收窄至約4.5元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證20616)，行使價5元，24年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意建行牛證55155)，收回價4.15元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

據報晶片廠商英偉達Nvidia)表示，美國限制出口高端AI晶片新規，已提前於周一23日)生效。芯片股個別發展，中芯國際00981)表現向好，曾高見21.9元，創月內新高。如看好中芯，可留意中芯牛證56889)，收回價20元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證53878)，收回價23.1元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

中國聯通00762)公布，首三季盈利約172.5億元人民幣，比去年同期上升10.1%，單計第三季，純利為48.6億元人民幣，按年升3.08%。公司股價績後下挫，失守250天線曾低見4.82元，創近4個月新低。如看好聯通，可留意中聯認購證18076)，行使價6.45元，24年2月到期，實際槓桿10倍。

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