朱紅：小米逆市造好，留意小米牛56888/熊56724

如看好恒指，可留意恒指牛證55019)，收回價16600點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57027)，收回價17600點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)創辦人兼董事長雷軍表示，小米汽車目前進展非常順利，明年上半年正式上市。另外「小米14」系列以及新作業系統「小米澎湃OS」即將舉行發布會，雷軍預告「小米14」越級對標iPhone 15 Pro。公司股價逆市上升，曾高見13.64元，續於近月高位附近整固。如看好小米，可留意小米認購證20503)，行使價14.72元，24年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意小米牛證56888)，收回價12.64元，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡小米，可留意小米熊證56724)，收回價14.2元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

政府宣布將股票印花稅將由0.13%下調至0.1%，消息公布後市場反應各異，港交所00388)股價連跌兩日，曾低見269.6元，創今年內新低。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

據報騰訊雲與智慧產業事業羣宣布，此後不再強調收入目標，騰訊總辦對其的主要考核方式也改為以減虧為導向的利潤指標。騰訊00700)股價逆市靠穩，在約288元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20293)，行使價344.44元，24年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

建設銀行00939)於周四26日)收市後公布季績，公司股價績前造好，逆市上升至4.53元平，連日於20天線之上整固。如看好建行，可留意建行認購證20616)，行使價5元，24年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意建行牛證55155)，收回價4.15元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

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