朱紅：恒指反彈至10天線，留意恒指牛57204/熊56605

如看好恒指，可留意恒指牛證57204)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56605)，收回價17800點，24年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)中央結算系統CCASS)倉位出現異動，據報道南非大股東Naspers旗下Prosus將9600萬股騰訊股份存入CCASS，貨值約為290億元，市場估計是為減持作準備。騰訊表現靠穩，回升至10天線約296元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20293)，行使價344.44元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

美國晶片製造商英特爾上季利潤遠勝預期，芯片股普遍造好，中芯國際00981)股價上升，曾升至23元，創近4個月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證15753)，行使價23元，24年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)召開新品發布會，董事長兼首席執行官雷軍宣布集團戰略正式升級為「人車家全生態」，並發布多款新產品，其中小米澎湃OS國內版將於今年12月開始分批推送，包括手機、平板、電視等六大品類。公司股價持續向好，在約13.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證20503)，行使價14.72元，24年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意小米牛證56888)，收回價12.64元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡小米，可留意小米熊證56724)，收回價14.2元，24年3月到期，實際槓桿12倍。

建設銀行00939)公布，第三季純利為881.1億元人民幣，按年增長2.63%；經營收入為1824.71億元，按年跌2.14%。建行績後向好，回升至10天線約4.58元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證20616)，行使價5元，24年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意建行牛證55155)，收回價4.15元，24年5月到期，實際槓桿7倍。

中國人壽02628)公布，今年首9個月股東應佔盈利162.09億元人民幣，按年下47.8%，但計第三季盈利則按年減少99.1%，主要是受權益市場持續低位運行影響，投資收益下滑所致。公司股價績後偏軟，曾跌至10.14元，創今年新低。如看好中壽，可留意中壽認購證20714)，行使價13.82元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

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