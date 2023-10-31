朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指購20165/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證54691)，收回價16500點，24年3月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56605)，收回價17800點，24年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

工信部公布，首三季互聯網業務收入增速小幅提升，利潤總額較快增長，研發經費持續下滑。科技股個別發展，騰訊00700)表現靠穩，重越10天線在約295元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20293)，行使價344.44元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

市場調研機構Counterpoint公布，今年第三季中國智能手機市場銷量按年減少3%，按年跌幅收窄。主要手機品牌廠商的表現與去年同期相比有較明顯差異，其中小米上季銷量按年升5%，佔內地智能手機市場份額14%。小米集團01810)股價連日造好，曾高見14.36元，創16個月新高。如看好小米，可留意小米牛證56888)，收回價12.64元，24年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證56724)，收回價14.2元，24年3月到期，實際槓桿15倍。

芯片股普遍造好，中芯國際00981)股價持續上升，曾高見24.2元，創半年新高。如看好中芯，可留意中芯牛證57415)，收回價20.65元，24年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

匯控00005)公布，第三季列帳基準除稅前利潤為77.14億元美元，按年升1.4倍，行政總裁祈耀年表示擬進一步回購最多達30億美元股份，預計股份回購將於短期內展開。匯控股價績後偏軟，回落至約57.2元水平徘徊。如看好匯控，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿11倍。

據媒體報道，多家公司計劃向聯交所提交上市申請，包括中式快餐連鎖店「老鄉雞」、網路保險及大健康產業深圳手回科技集團以及綜合助農機構中和農信等。港交所00388)股價變動不大，續於約280元附近窄幅整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿9倍。

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