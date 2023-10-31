朱紅：比亞迪績後下跌，留意比迪牛53492/熊63880

如看好恒指，可留意恒指牛證55019)，收回價16600點，24年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57412)，收回價17500點，24年7月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

電動車製造商比亞迪01211)公布第三季純利104.1億元人民幣，按年上升82.2%，但增速不及第二季度的145%；期內營業收入則為1621.5億元，按年漲38.5%。公司股價績後偏軟，失守10天及20天等多條移動平均線，下跌至238元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證63880)，收回價285元，24年3月到期，實際槓桿5倍。

據媒體報道，小米在上海成立新公司，經營範包括移動終端設備銷售、電子產品銷售、新能源汽車整車銷售、洗車服務、電動汽車充電基礎設施運營等。小米集團01810)股價於高位反覆，連升多日後略為回吐至14.1元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證56888)，收回價12.64元，24年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證57014)，收回價14.82元，24年3月到期，實際槓桿13倍。

市場對中東局勢憂慮有所舒緩，國際油價高位回落，石油股份普遍偏軟，中國海洋石油00883)股價持續回吐，曾低見12.56元，創兩個月新低。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意海油牛證51261)，收回價11.98元，24年3月到期，實際槓桿12倍。

科技股普遍偏軟，騰訊股價續沿10天線整固，在約290元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20293)，行使價344.44元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17494)，行使價240元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

匯控00005)公布第三季列帳基準除稅前利潤為77.14億元美元，低於集團早前預測的80.97億美元。公司股價績後持續偏軟，曾低見55.5元，創半年新低。如看好匯控，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯控，可留意匯豐熊證57579)，收回價64.35元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

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