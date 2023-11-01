朱紅：巴郡沽比亞迪，留意比迪牛53492/購20501

如看好恒指，可留意恒指牛證55019)，收回價16600點，24年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57027)，收回價17600點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

股神巴菲特旗下巴郡於上周三25日)減持比亞迪01211)82.05萬股H股，每股平均價245.86元，套現2.02億元，持股量由8.05%降至7.98%。公司股價持續偏軟，失守10天及20天等多條移動平均線，下跌至230元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證53492)，收回價223元，24年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意比迪認購證20501)，行使價300.5元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

市場調研機構Counterpoint公布，今年第三季中國智能手機市場銷量按年減少3%，按年跌幅收窄。主要手機品牌廠商的表現與去年同期相比有較明顯差異，其中小米上季銷量按年升5%，佔內地智能手機市場份額14%。小米集團01810)股價繼續創一年新高14.44元。如看好小米，可留意小米牛證57724)，收回價13元，24年7月到期，實際槓桿7.7倍。如看淡小米，可留意小米熊證57014)，收回價14.82元，24年3月到期，實際槓桿13倍。

匯豐00005)宣布，與螞蟻集團於香港首次運用代幣化存款，完成企業內部支付交易測試，藉此探討代幣化存款的優勢。匯豐股價跌至近月低位55.5元後，股價反彈，曾升至57元附近。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證57579)，收回價64.35元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

資料來源：彭博資訊

作者：中銀國際股票衍生產品董事朱紅

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