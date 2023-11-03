朱紅：小米持續上升，留意小米牛57914/熊57918

如看好恒指，可留意恒指牛證52659)，收回價16800點，24年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57027)，收回價17600點，24年3月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)公布最新雙11數據，稱在各大電商平台「開門紅」，促銷活動開始不足4小時，在各大銷售渠道累計支付金額破100億元人民幣。公司旗下新手機小米14系列首售4小時，打破「天貓、京東、抖音、快手」四大平台近一年所有國產手機「首售全天銷量及銷售額」紀錄。公司股價持續上升，曾高見15.2元，再創16個月新高。如看好小米，可留意小米牛證57914)，收回價13.66元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米熊證57918)，收回價15.88元，24年7月到期，實際槓桿15倍。

比亞迪01211)公布，10月新能源汽車銷量約30.2萬輛，比去年同期增加38.6%，而首10個月銷量約238.1萬輛，升約69.8%。公司股價連日於低位徘徊，跌至230元附近好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪認購證20501)，行使價300.55元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)旗下的半導體晶片企業平頭哥發布首顆SSD主控晶片鎮岳510，將率先在阿里雲數據中心部署，可應用於AI、在線交易、大數據分析、高性能數據庫等業務場景。 阿里股價止跌反彈，一度重越20天線高見82.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證20167)，行使價90.05元，24年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88元，24年8月到期，實際槓桿9倍。

匯豐控股00005)開展30億美元新一輪回購計劃，周三1日)於香港聯交所回購250萬股，總值約1.42億港元。匯豐股價靠穩，在約57元附近整固。如看好匯控，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯控，可留意匯豐熊證57579)，收回價64.35元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

芯片股個別發展，中芯國際00981)走勢反覆，早段升至24.65元再創半年新高，唯其後於高位受壓，回落至23.7元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證20879)，行使價29.93元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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