朱紅：恒指連日反彈，留意恒指牛52659/熊56473

如看好恒指，可留意恒指牛證52659)，收回價16800點，24年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

市場憧憬聯儲局加息周期或已近完結，債息持續回落，對利息較為敏感的科技股普遍上升，騰訊00700)升逾5%並重越20天線，曾高見304.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20293)，行使價344.44元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)公布第三季的主要新業務指標，期內新業務價值9.94億美元，按年增長約35%，中國內地、香港、東盟和印度業務均取得雙位數字的新業務價值增長。公司股價造好，曾高見71.4元，創接近兩個月新高。如看好友邦，可留意友邦認購證20294)，行使價80.05元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證20715)，行使價49.9元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

中港股市向好，內險股普遍上升，中國平安02318)持續低位反彈，重越10天線曾高見41.35元。如看好平安，可留意平安認購證20713)，行使價50元，24年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安牛證57008)，收回價39元，24年7月到期，實際槓桿12倍。

據報道比亞迪01211)表示，仰望汽車首批門店正在試營業中，年底前將在全國40餘個城市，開設超過90家仰直營門店，實現一線和新一線城市的覆蓋。比亞迪股價反彈，升至10天線約241元附近好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪認購證20501)，行使價300.55元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿8倍。

對於有用戶於網上反映小米14手機標準版玩遊戲後出現過熱問題，集團創始人兼董事長雷軍回應指，由於剛換新機，可能系統仍在後台更新所致。小米01810)股價反覆向好，連升多日曾高見15.34元，再創近月新高。如看好小米，可留意小米牛證57914)，收回價13.66元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證57918)，收回價15.88元，24年7月到期，實際槓桿18倍。

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