朱紅：港交所連日向好，留意港交購20502/沽18425

如看好恒指，可留意恒指牛證58146)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54493)，收回價18500點，24年3月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿8倍。

早前施政報告宣布股票印花稅由買賣雙方各徵收0.13%，下調至0.1%，聯交所通告指有關條例草案預期將於本月15日在立法會恢復二讀辯論，預計最早本月17日實施調整，確實生效日期將稍後再通告。港交所00388)股價連日造好，重越50天線，升至100天線約295元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

據報道，比亞迪01211)將選擇匈牙利作為其在歐洲的首家工廠所在地，工廠預計年產量將達到六位數，預計在兩年內建成。公司則表示，將於年底前宣布公司歐洲首家工廠的決定。比亞迪表現向好，連升兩日至100天線約249元附近整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證20501)，行使價300.5元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿10倍。

市場續憧憬聯儲局加息周期或已近完結，債息連日下跌，對利息較為敏感的科技股普遍上升，騰訊00700)股價連升多日，重越50天線曾高見314.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)將於周四9日)公布季績，公司股價表現反覆，早段再創近月高位後遇沽壓，轉跌至24.2元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證20879)，行使價29.93元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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